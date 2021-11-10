Губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных полицейских с профессиональным праздником

15:55

Фото пресс-службы губернатора Московской области



С Днем сотрудника органов внутренних дел всех подмосковных стражей закона губернатор Московской областипоздравил в лице коллектива Дубненского кинологического центра. Здесь несут службу 14 человек и 18 собак – овчарок и русских спаниелей. Сотрудники готовят животных к работе, выезжают на поиски правонарушителей, курируют закрепленные кинологические подразделения Подмосковья. Четвероногие напарники помогают полицейским раскрывать преступления, искать наркотические и взрывчатые вещества, поддерживать общественную безопасность.

«Поздравляю вас с этим праздником, который мы традиционно отмечаем 10 ноября. И в вашем лице хочу поздравить всех сотрудников полиции, большую армию людей, которые обеспечивают правопорядок и защищают жителей Подмосковья», – сказал губернатор.