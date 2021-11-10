0
0
129
НОВОСТИ

Губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных полицейских с профессиональным праздником

15:55 10.11.2021

кинологи.jpg
Фото пресс-службы губернатора Московской области
С Днем сотрудника органов внутренних дел всех подмосковных стражей закона губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил в лице коллектива Дубненского кинологического центра. Здесь несут службу 14 человек и 18 собак – овчарок и русских спаниелей. Сотрудники готовят животных к работе, выезжают на поиски правонарушителей, курируют закрепленные кинологические подразделения Подмосковья. Четвероногие напарники помогают полицейским раскрывать преступления, искать наркотические и взрывчатые вещества, поддерживать общественную безопасность.

«Поздравляю вас с этим праздником, который мы традиционно отмечаем 10 ноября. И в вашем лице хочу поздравить всех сотрудников полиции, большую армию людей, которые обеспечивают правопорядок и защищают жителей Подмосковья», – сказал губернатор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 10.11.2021
Два российских Ту-22М3 пролетели над Белоруссией в рамках проверки системы ПВО
0
64
22:02 09.11.2021
Шойгу анонсировал создание в России новой системы ПВО С-550
0
204
17:40 09.11.2021
Минобороны Китая направило военные силы для патрулирования Тайваньского пролива
0
211
15:32 09.11.2021
Польша стянула военную технику к границе - Госпогранкомитет Белоруссии
0
224
14:32 09.11.2021
Действия США в Черном море проводятся с целью военного освоения территории Украины - МО РФ
0
232
21:00 06.11.2021
Белоруссия решила усилить состав дежурных сил ПВО
0
568
18:48 05.11.2021
В Минобороны сформирован противоковидный отряд
0
667
18:46 05.11.2021
Следователи нашли виновных в столкновении АПЛ "Коннектикут" со скалой
0
658
18:00 03.11.2021
НАТО надо поддерживать диалог с РФ и КНР, меньше всего нужна война великих держав - Милли
0
874
16:12 03.11.2021
ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки - стратегическую и ударную - источник
0
882

Возврат к списку