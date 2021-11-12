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НОВОСТИ

Целесообразность мер в проектах о QR-кодах обсудят в парламенте

20:20 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целесообразность предложенных правительством мер в законопроектах о введении QR-кодов на федеральном уровне подлежит предметному обсуждению в парламенте. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Целесообразность указанных мер подлежит предметному обсуждению в парламенте", - сказал сенатор, комментируя внесенные в пятницу в Госдуму законопроекты.

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