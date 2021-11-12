Целесообразность мер в проектах о QR-кодах обсудят в парламенте

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целесообразность предложенных правительством мер в законопроектах о введении QR-кодов на федеральном уровне подлежит предметному обсуждению в парламенте. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



"Целесообразность указанных мер подлежит предметному обсуждению в парламенте", - сказал сенатор, комментируя внесенные в пятницу в Госдуму законопроекты.



