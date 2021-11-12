Целесообразность мер в проектах о QR-кодах обсудят в парламенте
20:20 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Целесообразность указанных мер подлежит предметному обсуждению в парламенте", - сказал сенатор, комментируя внесенные в пятницу в Госдуму законопроекты.
НОВОСТИ
- 19:25 12.11.2021
- Семи руководителям Сбера присвоены звания вице-президентов
- 19:20 12.11.2021
- Экс-министру Украины предъявлено обвинение в содействие терроризму
- 19:10 12.11.2021
- Почти на 30% сократилось число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге
- 18:15 12.11.2021
- Посол Белоруссии во Франции освобожден от должности указом Лукашенко
- 17:40 12.11.2021
- При ревакцинации "Спутником лайт" сертификат активируется в день прививки - Минздрав РФ
- 17:12 12.11.2021
- Рост ВВП России по итогам года составит до 4,7% - Путин
- 17:00 12.11.2021
- В дагестанском селе застрелили имама мечети, нападавший ликвидирован
- 16:32 12.11.2021
- В четырех тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак
- 16:12 12.11.2021
- В Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов - Эрдоган
- 16:00 12.11.2021
- Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать