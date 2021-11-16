0
0
105
НОВОСТИ

Большой театр и Эрмитаж получат почти по 200 млн рублей на восполнение потерь из-за коронавируса

11:32 16.11.2021 Источник: Интерфакс

Правительство выделило 2,2 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, которые несут финансовые потери из-за коронавирусных ограничений, из них 1,8 млрд будут распределены Минкультуры РФ между подведомственными учреждениями, а почти по 200 млн получат напрямую Большой театр и Государственный Эрмитаж.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства во вторник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 16.11.2021
Вторая экспертиза признала стрелявшего в гимназии Казани Галявиева вменяемым - адвокат
0
30
12:05 16.11.2021
Привитые или переболевшие ковидом смогут не уходить на изоляцию после контакта с больными
0
64
12:00 16.11.2021
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией и еще тремя странами
0
71
11:57 16.11.2021
Открыт прием заявок на грантовый конкурс для НКО «Добрый новогодний подарок»
0
74
11:20 16.11.2021
Минобороны Польши обвиняет белорусские службы в разрушении забора на границе
0
144
11:05 16.11.2021
ФСБ РФ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов
0
160
11:00 16.11.2021
Байден трижды в 2021 году отклонял предложенный пакет санкций против РФ - Politico
0
167
10:32 16.11.2021
Японский суперкомпьютер "Фугаку" вновь признан самым быстрым в мире
0
209
10:20 16.11.2021
Запуск "Северного потока - 2" лишит Украину $2 млрд ежегодно - глава «Нафтогаза»
0
218
10:05 16.11.2021
В сертификаты о вакцинации могут добавить фото - СМИ
0
240

Возврат к списку