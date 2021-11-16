Большой театр и Эрмитаж получат почти по 200 млн рублей на восполнение потерь из-за коронавируса

11:32 Источник: Интерфакс

Правительство выделило 2,2 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, которые несут финансовые потери из-за коронавирусных ограничений, из них 1,8 млрд будут распределены Минкультуры РФ между подведомственными учреждениями, а почти по 200 млн получат напрямую Большой театр и Государственный Эрмитаж.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства во вторник.