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Число мигрантов на московских стройках сократилось более чем в два раза - Собянин

10:00 21.11.2021 Источник: Интерфакс

Объемы жилищного строительства в Москве по сравнению с 2016 годом выросли почти в два раза, в условиях пандемии COVID-19 это произошло на фоне снижения миграционного потока, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы - по крайней мере, в рамках нашего городского заказа - уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

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