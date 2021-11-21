Число мигрантов на московских стройках сократилось более чем в два раза - Собянин
10:00 21.11.2021 Источник: Интерфакс
"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы - по крайней мере, в рамках нашего городского заказа - уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.
НОВОСТИ
- 09:40 21.11.2021
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 21 ноября, 2021
- 09:36 21.11.2021
- Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой
- 09:33 21.11.2021
- Пасмурную погоду и +2С прогнозируют синоптики в Москве 21 ноября
- 09:10 21.11.2021
- В "Хамас" признали получение денег от Ирана
- 09:00 21.11.2021
- Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира
- 20:20 20.11.2021
- Спикер Сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой
- 20:10 20.11.2021
- Для разгона манифестантов парижская полиция использовала слезоточивый газ - СМИ
- 19:55 20.11.2021
- Выступая против коронавирусных ограничений, на улицы Лондона вышли тысячи человек - СМИ
- 18:50 20.11.2021
- В ДТП на западе Москвы погиб президент Федерации автоспорта Дагестана
- 18:40 20.11.2021
- На акции протеста против обязательной вакцинации в Вене вышли несколько десятков тысяч человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать