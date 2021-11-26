Сбер открыл счет Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области
16:58 26.11.2021
Сбербанк приносит свои соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области, и сообщает об открытии счета для пожертвований для них и пострадавших.
Средства поступят Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», выступившей с инициативой открытия счета, помочь пострадавшим можно перечислив денежные средства через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.
Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Р/с 40703810900020000089
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7728014523
КПП 772801001
БИК 044525225
ОГРН/ОГРНИП 1037700182772
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.
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