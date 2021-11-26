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НОВОСТИ

Сбер открыл счет Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области

16:58 26.11.2021

Сбербанк приносит свои соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области, и сообщает об открытии счета для пожертвований для них и пострадавших.

Средства поступят Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», выступившей с инициативой открытия счета, помочь пострадавшим можно перечислив денежные средства через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40703810900020000089

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН/ОГРНИП 1037700182772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.

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