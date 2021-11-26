В свете утверждений о военной активности РФ США обсудят возможные шаги с НАТО - Госдеп

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская сторона на предстоящей в Риге 30 ноября встрече министров иностранных дел стран НАТО намерена обсудить возможные совместные шаги в связи с приписываемой РФ необычной военной активностью вблизи Украины. Об этом заявила в пятницу на спецбрифинге помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.



По ее словам, Вашингтон "очень серьезно относится к необычным перемещениям военных на границе России с Украиной". Говоря о повестке предстоящей встречи, в которой примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен, Донфрид подчеркнула: "Когда мы встретимся с союзниками по НАТО на следующей неделе, мы будем говорить о наших оценках того, что происходит на границе России и Украины. Мы начнем разговор о том, какие имеются возможности, что альянс НАТО хотел бы сделать совместно".



Донфрид добавила, что "рассматриваются все возможности". Она отметила, что "имеется набор инструментов, включающий в себя широкий круг возможностей". По ее словам, "теперь альянсу решать, какие шаги захочет предпринять НАТО".



На спецбрифинге также был задан вопрос о том, могут ли США рассмотреть возможность размещения на постоянной основе американских сил в странах на "восточном фланге НАТО", к примеру в Польше. Донфрид сказала, что "таких заявлений, по ее информации, не планируется".



