В свете утверждений о военной активности РФ США обсудят возможные шаги с НАТО - Госдеп
21:35 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее словам, Вашингтон "очень серьезно относится к необычным перемещениям военных на границе России с Украиной". Говоря о повестке предстоящей встречи, в которой примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен, Донфрид подчеркнула: "Когда мы встретимся с союзниками по НАТО на следующей неделе, мы будем говорить о наших оценках того, что происходит на границе России и Украины. Мы начнем разговор о том, какие имеются возможности, что альянс НАТО хотел бы сделать совместно".
Донфрид добавила, что "рассматриваются все возможности". Она отметила, что "имеется набор инструментов, включающий в себя широкий круг возможностей". По ее словам, "теперь альянсу решать, какие шаги захочет предпринять НАТО".
На спецбрифинге также был задан вопрос о том, могут ли США рассмотреть возможность размещения на постоянной основе американских сил в странах на "восточном фланге НАТО", к примеру в Польше. Донфрид сказала, что "таких заявлений, по ее информации, не планируется".
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