Отцы в четыре раза чаще матерей дают деньги на карманные расходы детям - исследование

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отцы дают в четыре раза больше денег детям на карманные расходы, чем мамы. Такие результаты получил банк "Русский стандарт", изучив статистику переводов родителей на карты для подростков.



Согласно статистике банка, которая есть в распоряжении ТАСС, за 10 месяцев 2021 года отцы переводили деньги своим детям на карту чаще, чем матери. Но при этом средние чеки у мам оказались заметно выше, чем у пап.



Так, за 10 месяцев этого года 72% от суммы всех переводов на карты для подростков пришлось на отцов, а 28% - на матерей. Общая сумма денег, которую отцы перевели подросткам, оказалась в четыре раза выше, чем у матерей, указали в банке.



"Однако, стоит отметить, что российские мамы заметно активизировались в вопросе предоставления карманных денег подросткам. Так, в январе - октябре 2021 года они перевели средств на сумму на 239% выше, чем в прошлом году. Тогда как у российских пап этот показатель, напротив, снизился на 5% относительно 10 месяцев 2020 года", - отмечается в исследовании.



При этом в статистике средних чеков одного перевода на карту для подростков лидируют женщины. Так, согласно данным банка, в 2021 году матери в среднем за раз переводили 3 тыс. 874 руб., а отцы - 2 тыс. 621 руб. В прошлом году в статистике чеков заметное лидерство было у пап, говорится в исследовании.



В рамках исследования была изучена статистика переводов на карты для подростков от родителей с января по октябрь 2021 года.





