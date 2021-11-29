Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз.

"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал, - в Великобританию, - сказал он на совещании в Минобороны республики на тему военной безопасности в понедельник, сообщает агентство БелТА. - Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз".