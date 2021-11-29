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Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса - источник

16:32 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в Международной федерации университетского спорта (FISU).

"Универсиада отменена по причине недавно обнаруженного штамма коронавируса "омикрон", - сказал источник. - Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться".

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