Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса - источник

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в Международной федерации университетского спорта (FISU).

"Универсиада отменена по причине недавно обнаруженного штамма коронавируса "омикрон", - сказал источник. - Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться".