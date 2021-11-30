Количество процессов с использованием ИИ на HR-платформе «Пульс» составит 94% в 2022 году
17:52 30.11.2021
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Фото предоставлено пресс-службой Сбера
Сегодня ИИ активно развивается, технологии искусственного интеллекта применяются в разнообразных процессах, как пример можно использовать алгоритм компьютерного зрения, благодаря которому процесс оформления сотрудника на работу происходит на 40% быстрее. Робот помогает в отборе сотрудников, в заполнении ими анкеты, отвечает на типовые вопросы, в дальнейшем помогает настроить «Пульс» под конкретного человека и на основе анализа его поведения дает рекомендации по обучению и карьерному росту.
95% процессов в «Пульсе» автоматизированы, HR-специалист может запросить любой документ: резюме, кадровые документы, договоры, списки кандидатов для эффективной отработки рекрутерами и так далее. Платформа доступна пользователям как в web-версии, также и в виде мобильного приложения для смартфонов и планшетов, 80% HR-процессов доступны на смартфоне.
На сегодняшний день количество активных клиентов платформы «Пульс» с реальным опытом работы на платформе насчитывает свыше 230 тыс., 85% из них отметили, что платформа соответствует ожиданиям.
«HR-платформа "Пульс" основана на передовых технологических принципах: mobile first, умном интерфейсе, интеграции и пользовательском опыте. Благодаря использованию платформы руководители смогут принимать решения, опираясь на данные, а автоматизация процессов позволит сделать функцию HR более эффективной», — подчеркнула Наталия Ахмина.
В этом году саммит HR Digital проводится в одиннадцатый раз, он — самое значимое бизнес-мероприятие от HeadHunter, ежегодно собирающее ведущих HR-специалистов, руководителей HR-департаментов, топ-менеджеров и владельцев компаний.
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