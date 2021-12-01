0
0
62
НОВОСТИ

В Госдуме проявили озабоченность из-за стягивания Украиной армии в район Донбасса

14:12 01.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме встревожились из-за стягивания Украиной армии в район Донбасса. Как сообщила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, в зоне конфликта находятся 125 тысяч человек — это половина всего состава украинских Вооружённых сил.

Первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что своими действиями Киев нарушает условия Минского соглашения.

«Мы категорически обеспокоены тем, что и Украина стягивает войска, и увеличиваются поставки вооружений от ряда западных стран, что участились провокации на границе Украины и республики Донецкая и Луганская. Обеспокоены тем, с какой активностью идёт в некоторых странах нагнетание обстановки в том, что это якобы Россия создаёт конфликтную ситуацию на границе с Украиной. Это всё очень опасно и может нести серьёзные последствия с одной стороны, а с другой стороны, — это всё попытка дезавуировать то, что Украинская власть (Киев) абсолютно не выполняет Минские договорённости, отказывается их выполнять».

По словам парламентария, Россия делает всё для того, чтобы избежать провокаций.

«Мы никогда ничего не пытались сделать плохого для украинского народа. Всё что происходит, — это выполнение цу [ценного указания — прим. ГМ] из американского посольства в Киеве. Мы делаем всё для того, чтобы не допустить более глубоких провокаций».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 01.12.2021
Инфляция в РФ достигнет пика в конце 2021 г. и начнет постепенно снижаться в 2022 г. - Всемирный банк
0
43
14:00 01.12.2021
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию в очном формате 23 декабря
0
108
13:32 01.12.2021
Заявление Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ вызвано безрассудством Запада - Лавров
0
170
13:20 01.12.2021
У США есть время остановить высылку дипломатов РФ, иначе Москва ответит зеркально - Рябков
0
182
13:05 01.12.2021
Китай выразил решительный протест Японии из-за высказываний Абэ о Тайване
0
204
13:00 01.12.2021
Послы ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии - источник
0
209
12:54 01.12.2021
Сбер тестирует «зеленую кнопку»
0
194
12:32 01.12.2021
Илон Маск предупредил сотрудников SpaceX о возможном банкротстве компании
0
222
12:20 01.12.2021
В Москве выявили 2 757 заразившихся коронавирусом за сутки
0
214
12:12 01.12.2021
Режиссер "Бумера" снял криминальную комедию с Дмитрием Нагиевым
0
218

Возврат к списку