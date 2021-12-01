14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме встревожились из-за стягивания Украиной армии в район Донбасса. Как сообщила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, в зоне конфликта находятся 125 тысяч человек — это половина всего состава украинских Вооружённых сил.

Первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что своими действиями Киев нарушает условия Минского соглашения.

«Мы категорически обеспокоены тем, что и Украина стягивает войска, и увеличиваются поставки вооружений от ряда западных стран, что участились провокации на границе Украины и республики Донецкая и Луганская. Обеспокоены тем, с какой активностью идёт в некоторых странах нагнетание обстановки в том, что это якобы Россия создаёт конфликтную ситуацию на границе с Украиной. Это всё очень опасно и может нести серьёзные последствия с одной стороны, а с другой стороны, — это всё попытка дезавуировать то, что Украинская власть (Киев) абсолютно не выполняет Минские договорённости, отказывается их выполнять».

По словам парламентария, Россия делает всё для того, чтобы избежать провокаций.

«Мы никогда ничего не пытались сделать плохого для украинского народа. Всё что происходит, — это выполнение цу [ценного указания — прим. ГМ] из американского посольства в Киеве. Мы делаем всё для того, чтобы не допустить более глубоких провокаций».