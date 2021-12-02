Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о проникновении в квартиру
14:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Симоновский суд Москвы заменил экс-юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.
"Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Соболь условные исправительные работы на реальные", - сказал он.
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