Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о проникновении в квартиру

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Симоновский суд Москвы заменил экс-юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Соболь условные исправительные работы на реальные", - сказал он.