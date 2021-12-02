Правительство Украины продлило на год действие спецпошлин на российские товары

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины продлил до конца 2022 года действие постановления о спецпошлинах на российские товары, которое впервые было принято в декабре 2015 года. Соответствующее решение принято в четверг на заседании правительства.

"Продлить до 31 декабря 2022 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) относительно импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация", - говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что такое решение связано с торговыми ограничениями, применяемыми РФ в отношении Украины.