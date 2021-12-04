Герман Греф: Образование должно обеспечить подготовку «гибкого» человека
16:25 04.12.2021
Необходимо создать новую систему образования, которая обеспечит подготовку «гибкого» человека – он должен быть готов менять специальность из-за быстро развивающихся технологий, обладать хорошо развитыми «мягкими» навыками и стрессоустойчивостью, считает глава Сбербанка Герман Греф, заявлением которого поделилась РИА Новости.
«Мне кажется, очень важно говорить об одной вещи – человеческом капитале, инвестиции в человека. Нам нужна новая система образования, которая обеспечивает подготовку «гибкого» человека, который может приспособиться к новым условиям. Когда ему за всю жизнь придется три или четыре раза сменить специальность, он должен быть готов к этому, он должен быть стрессоустойчив, у него должно быть очень хорошо развиты soft skills», – сказал он, выступая на российском форуме в рамках «Экспо-2020».
Он добавил, что сегодня главным словом в мире являются технологии, однако они развиваются с такой скоростью, с какой человек развиваться не в состоянии. Это является ключевым противоречием, которое сегодня есть в мировой экономике.
Структурная безработица сегодня уже является фактом, и с каждым годом эта проблема будет нарастать, уверен глава Сбербанка. Поэтому и необходимо создать новую «персонализированную» систему образования. «Мне кажется, вот это глобальный тренд – персонализация всего – коммерческих услуг, здравоохранения, образования. Это сейчас ключевой тренд. Выращивание людей, способных очень гибкого и быстро меняться к условиям меняющегося мира», – заключил Греф.
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