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НОВОСТИ

Судно село на мель в Холмском порту у берегов Сахалина

10:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупное судно в понедельник село на мель в Холмском морском порту на побережье Сахалина. На место происшествия выехали спасатели, сообщается в телеграм-канале правительства Сахалинской области.

"На место происшествия [в морской порт Холмского района] выехала оперативная группа МЧС", - сообщил собеседник агентства. Видеозаписи очевидцев, на которых видно, как судно выбрасывает к берегу, уже распространились в интернете.

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