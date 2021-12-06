Судно село на мель в Холмском порту у берегов Сахалина
10:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупное судно в понедельник село на мель в Холмском морском порту на побережье Сахалина. На место происшествия выехали спасатели, сообщается в телеграм-канале правительства Сахалинской области.
"На место происшествия [в морской порт Холмского района] выехала оперативная группа МЧС", - сообщил собеседник агентства. Видеозаписи очевидцев, на которых видно, как судно выбрасывает к берегу, уже распространились в интернете.
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