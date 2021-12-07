Для борьбы с инфляцией надо увеличить предложение на рынке, прежде всего продуктов - Путин
17:32 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основной акцент в борьбе с инфляцией в РФ должен быть на увеличении предложения на рынке, прежде всего по продуктам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать все- таки на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольственных товаров", - сказал президент.
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