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Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, Иран - Белый дом

21:39 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден рассмотрели в ходе состоявшегося во вторник видеозвонка ход диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена.

"Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по [компьютерным] вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран", - отмечается в документе.

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