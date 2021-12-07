С задержанного в Дании российского судна снят арест

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западный апелляционный суд Дании принял решение о снятии ареста с российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", которое было задержано датской стороной 1 ноября во время его нахождения на рейде порта Скаген. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ в Дании.

"В ходе судебного заседания было подчеркнуто, что российское судно является государственным и находилось на пути к проведению океанографической научной экспедиции, что классифицируется как цель некоммерческого характера. В этой связи применение в его отношении ареста не допускается, - отметили в посольстве. - НИС "Академик Иоффе" о таком решении датского суда извещен.

"Академик Иоффе" был задержан датскими властями 1 ноября на рейде порта Скаген, изъяты судовые документы. Посольством были получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипломатическая миссия была в контакте с МИД Дании. На борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт.