С задержанного в Дании российского судна снят арест
22:00 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западный апелляционный суд Дании принял решение о снятии ареста с российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", которое было задержано датской стороной 1 ноября во время его нахождения на рейде порта Скаген. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ в Дании.
"В ходе судебного заседания было подчеркнуто, что российское судно является государственным и находилось на пути к проведению океанографической научной экспедиции, что классифицируется как цель некоммерческого характера. В этой связи применение в его отношении ареста не допускается, - отметили в посольстве. - НИС "Академик Иоффе" о таком решении датского суда извещен.
"Академик Иоффе" был задержан датскими властями 1 ноября на рейде порта Скаген, изъяты судовые документы. Посольством были получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипломатическая миссия была в контакте с МИД Дании. На борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт.
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