Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве имел при себе множество патронов и более 2 млн рублей - источник

13:00 Источник: Интерфакс

Задержанный за нападение на отделение МФЦ в Москве мужчина имел при себе пистолет с несколькими десятками патронов и крупную сумму денег, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках расследования с места происшествия был изъят пистолет, свыше двух десятков патронов. В его сумках нашли свыше 27 тыс. евро (более 2,2 млн рублей - ИФ), почти две сотни долларов, а также не менее 25 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Также у задержанного были изъяты "отвертка, микросхема для ноутбука и аккумуляторная болгарка".