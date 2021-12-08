Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве имел при себе множество патронов и более 2 млн рублей - источник
13:00 08.12.2021 Источник: Интерфакс
Задержанный за нападение на отделение МФЦ в Москве мужчина имел при себе пистолет с несколькими десятками патронов и крупную сумму денег, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В рамках расследования с места происшествия был изъят пистолет, свыше двух десятков патронов. В его сумках нашли свыше 27 тыс. евро (более 2,2 млн рублей - ИФ), почти две сотни долларов, а также не менее 25 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Также у задержанного были изъяты "отвертка, микросхема для ноутбука и аккумуляторная болгарка".
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