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Рамзан Кадыров резко отреагировал на открытие в Турции парка им. Джохара Дудаева

22:00 21.12.2021

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал политику турецких властей, которые называют парки именем террористов и предоставляют убежище преступникам. Накануне в городе Корфезе открыли парк имени Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической и запрещена в РФ).

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной»,— написал глава Чечни в Telegram.

Господин Кадыров добавил, что логичным и политически зеркальным ответом на жест Турции могло бы стать увековечение в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем.  Коммерсантъ

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