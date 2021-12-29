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НОВОСТИ

Второй день подряд суточное количество заболевших ковидом в Москве держится на одном уровне

13:30 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Более 1,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за сутки в Москве выявили 1 тыс. 798 больных COVID-19. Днем ранее сообщалось о 1 тыс. 705 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 93 случаев.

За сутки коронавирус привел к смерти 70 человек. Общее число скончавшихся достигло 36 тыс. 631.

Выздоровели за сутки 2 тыс. 653 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 863 тыс. 475 человек.

Днем ранее сообщалось о 3 тыс. 111 выписанных и 73 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 декабря составляет 2 млн 25 тыс. 344.

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