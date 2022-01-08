Экс-глава КНБ Казахстана задержан по подозрению в госизмене
10:00 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:20 08.01.2022
- В Казахстане 10 января объявлено днем нацинального траура
- 10:26 08.01.2022
- Пресс-секретарь Назарбаева сказал, чем занят первый президент Казахстана
- 09:30 08.01.2022
- Торговые сети Казахстана по причине беспорядков понесли ущерб в размере около 15 млрд руб
- 09:15 08.01.2022
- В Казахстане попали под расследование 180 продавцов сжиженного газа
- 09:00 08.01.2022
- НАТО хочет свести переговоры с Россией только к Украине - NYT
- 20:50 07.01.2022
- Солтенберг: Расширение НАТО и ЕС помогло распространить и укрепить свободу и демократию в Европе
- 20:00 07.01.2022
- Компромисса относительно базовых принципов НАТО не будет - Столтенберг
- 19:50 07.01.2022
- Генсек НАТО: мы должны быть готовы и к тому, что диалог с РФ может быть провален
- 19:40 07.01.2022
- Столтенберг заявил, что односторонние требования РФ к НАТО не приемлемы
- 19:25 07.01.2022
- Главы всех земель ФРГ поддерживают обязательную вакцинацию от COVID-19 в стране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать