Экс-глава КНБ Казахстана задержан по подозрению в госизмене

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — говорится в сообщении.