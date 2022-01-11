Нуланд выступила против санкций в отношении "Северного потока – 2" - СМИ
10:32 11.01.2022 Источник: Газета.Ru
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн заявили сенаторам-демократам о несогласии администрации американского президента с санкциями против «Северного потока – 2». Об этом сообщает корреспондент Politico Эндрю Дезидерио в Twitter.
«Чиновники Госдепартамента Виктория Нуланд и Амос Хохштейн прямо сейчас проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, рассказывая о несогласии администрации с законопроектом Теда Круза о санкциях в отношении «Северного потока — 2», — пишет журналист.
Сенатор Крис Мерфи, как сообщает Дезидерио, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поддержку законопроекта.
«Часто он неправильно понимает американскую политику. Я думаю, что для него было бы лучше остаться в стороне от этого. Это не очень хорошая политика для США, позволяющая Теду Крузу оторвать нас от наших трансатлантических партнеров», — считает сенатор.
Ранее сообщалось, что представители демократической партии сената США оказались в «неудобном» положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2»: либо выступить против президента США Джо Байдена, либо проголосовать против санкций.
Голосование должно стать частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе. Республиканцы обещали тормозить утверждение номинантов в том случае, если против газопровода не будут введены санкции. Газета.Ru
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