Китай договорился с США продать часть нефти из своих резервов в феврале - Reuters
15:32 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай договорился с Соединенными Штатами о том, что высвободит часть нефти из своих стратегических резервов примерно во время празднования китайского Нового года, который придется в этом году на 1 февраля. Об этом сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По их данным, соответствующая договоренность была достигнута в конце 2021 года. Объем нефти, которую Пекин планирует высвободить, не уточняется, однако известно, что он будет зависеть от уровня цен на энергоноситель. Так, при цене свыше 85 долларов за баррель речь идет о высвобождении более крупных объемов, а если нефть будет стоить около 75 долларов, то объемы будут более низкими.
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