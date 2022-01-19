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НОВОСТИ

Более четверти представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в этом году

10:05 19.01.2022 Источник: Известия

Более четверти (26%) представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации. Это самый лучший показатель за последние три года, говорится в исследовании Промсвязьбанка (ПСБ), проведенном совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research (есть у «Известий»).

Наихудшая ситуация наблюдается в сегменте микробизнеса, где 40% предпринимателей заявили о сокращении выручки. В целом относительный оптимизм малых предпринимателей аналитики связывают с восстановлением экономики и ростом деловой активности в стране, отмечая при этом растущий пессимизм в связи с новой волной пандемии.

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