На 27 февраля назначен референдум по конституции в Белоруссии

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Соответствующий указ подписал в четверг президент республики Александр Лукашенко, сообщает пресс- служба главы государства.



"В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.



Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" В пресс-службе отметили, что выносимые на референдум изменения и дополнения конституции прилагаются к указу. "С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом, - говорится в сообщении. - Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования". Также устанавливается, что решение, принятое посредством референдума, является неотъемлемой частью конституции.



