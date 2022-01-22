Киев требует разъяснить слова командующего ВМС ФРГ, что Крым не вернется в состав Украины

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины требует публичного разъяснения высказываний командующего ВМС Германии вице- адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируют с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - говорится в комментарии Николенко агентству РБК-Украина. .

В МИД Украины также выразили удивление словами Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией". "Даже попытка понять [президента РФ Владимира] Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены", - заявили в украинском МИД.

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах, выступая ранее перед экспертами индийского Института оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара (IDSA), заявил, что "Крымский полуостров ушел и никогда не вернется [в состав Украины]". "Это факт", - подчеркнул вице-адмирал.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.