0
0
119
НОВОСТИ

Иран сделал взнос из активов в Южной Корее и вернут право голоса в ООН

13:50 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран вернул себе право голоса в ООН, оплатив задолженность по взносам в организацию за счет замороженных активов в банках Южной Кореи. Об этом сообщает в воскресенье агентство ИСНА со ссылкой на постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.

Право голоса в ООН должно вернуться к Ирану с понедельника.

Также агентство Блумберг сообщило, что Южная Корея оплатила задолженность Ирана в размере 18 млн долларов из заблокированных по запросу США активов. Оплата прошла в пятницу при посредничестве американской стороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 23.01.2022
В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию против ковидных ограничений
0
84
14:35 23.01.2022
Посылки из-за рубежа в Китай назвали возможным источником распространения COVID-19
0
106
13:40 23.01.2022
Новые санкции ЕС против РФ не коснутся газового сектора и "Северный поток - 2" - МИД Австрии
0
193
12:20 23.01.2022
Против боевиков ИГ на востоке Ирана силовики начали масштабную операцию
0
263
12:15 23.01.2022
В подмосковном Одинцово состоялся матч хоккейных звезд и дворовой команды
0
264
12:10 23.01.2022
Впервые с начала пандемии в РФ выявлено более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом
0
339
11:30 23.01.2022
Из-за "омикрона" от ресторанов и путешествий готовы отказаться большинство японцев - опрос
0
313
10:30 23.01.2022
В Черногории прошли акции против смены правительства
0
436
10:20 23.01.2022
Чиновники, саботирующие закон, виновны в нападение безнадзорных собак на людей - Бурматов
0
432
09:30 23.01.2022
В ближайшие недели заболеваемость COVID-19 в РФ может превысить 400 тыс. человек ежедневно
0
510

Возврат к списку