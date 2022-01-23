Иран сделал взнос из активов в Южной Корее и вернут право голоса в ООН

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран вернул себе право голоса в ООН, оплатив задолженность по взносам в организацию за счет замороженных активов в банках Южной Кореи. Об этом сообщает в воскресенье агентство ИСНА со ссылкой на постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.



Право голоса в ООН должно вернуться к Ирану с понедельника.



Также агентство Блумберг сообщило, что Южная Корея оплатила задолженность Ирана в размере 18 млн долларов из заблокированных по запросу США активов. Оплата прошла в пятницу при посредничестве американской стороны.



