Двадцать кораблей Балтийского флота вышли на учения в море

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать кораблей и судов Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы для отработки задач боевой подготовки. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота.

"Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - сказали там.

Отмечается, что корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по предназначению - противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.