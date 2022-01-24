Двадцать кораблей Балтийского флота вышли на учения в море
17:32 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двадцать кораблей и судов Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы для отработки задач боевой подготовки. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота.
"Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - сказали там.
Отмечается, что корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по предназначению - противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.
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