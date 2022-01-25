НАТО представит ответ на предложения по безопасности РФ параллельно с США

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО направит свои ответы на российские проекты соглашений о гарантиях безопасности параллельно с США. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник в эфире телеканала Си-эн-эн.

"Мы завершаем составление в НАТО предложений, письменного документа, который мы отправим позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - сказал генсек НАТО, отвечая на соответствующий вопрос.