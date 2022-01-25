НАТО представит ответ на предложения по безопасности РФ параллельно с США
20:40 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО направит свои ответы на российские проекты соглашений о гарантиях безопасности параллельно с США. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник в эфире телеканала Си-эн-эн.
"Мы завершаем составление в НАТО предложений, письменного документа, который мы отправим позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - сказал генсек НАТО, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 20:00 25.01.2022
- Более 81 тыс. преподавателей и студентов медвузов привлекли для борьбы с ковидом в РФ
- 19:20 25.01.2022
- Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле здания СБУ в Киеве - СМИ
- 18:40 25.01.2022
- Минфин считает преждевременным введение МРЦ на пиво
- 18:19 25.01.2022
- Курс "Учись учиться" Сбера поможет взрослым людям получать знания непрерывно
- 18:00 25.01.2022
- Рубль назвали худшей валютой мира с начала года - СМИ
- 17:54 25.01.2022
- Сбер и "МИСиС" представили шаблон для создания вузовских смартапов
- 17:32 25.01.2022
- США предложили союзникам ввести санкции против экспорта сырья и вооружений из РФ - Bild
- 17:12 25.01.2022
- Британское правительство обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT - Джонсон
- 17:00 25.01.2022
- Си Цзиньпин на саммите глав государств Центральной Азии выступил против цветных революций
- 16:32 25.01.2022
- ФСИН хочет заменить Олегу Навальному условный срок реальным из-за неисполнения приговора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать