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НОВОСТИ

Петра Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ

22:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вице-спикер Госдумы Петр Толстой не набрал достаточного количества голосов для назначения на пост заместителя председателя этого парламентского органа Совета Европы. Об этом было объявлено на заседании зимней сессии ПАСЕ во вторник.

"Согласно полученным данным, 185 участников сессии проголосовали, господин Толстой получил 79 голосов "за", тогда как количество отрицательных голосов составило 106, - заявил председатель заседания. - Это означает, что он не получил достаточной поддержки и не был избран вице- председателем ПАСЕ".

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