Киев требует извинений от президента Хорватии за антиукраинские высказывания
22:40 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина требует от президента Хорватии Зорана Милановича публичного опровержения заявления по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с РФ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского МИД.
"В министерство иностранных дел была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, до сведения которой была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства. Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем", - сказано в сообщении.
НОВОСТИ
- 22:00 25.01.2022
- Петра Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ
- 21:20 25.01.2022
- У Байдена нет намерений или желания отправлять американские войска на Украину - Белый дом
- 21:05 25.01.2022
- Подмосковных подростков вакцинируют «Спутником М»
- 20:40 25.01.2022
- НАТО представит ответ на предложения по безопасности РФ параллельно с США
- 20:00 25.01.2022
- Более 81 тыс. преподавателей и студентов медвузов привлекли для борьбы с ковидом в РФ
- 19:20 25.01.2022
- Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле здания СБУ в Киеве - СМИ
- 18:40 25.01.2022
- Минфин считает преждевременным введение МРЦ на пиво
- 18:19 25.01.2022
- Курс "Учись учиться" Сбера поможет взрослым людям получать знания непрерывно
- 18:00 25.01.2022
- Рубль назвали худшей валютой мира с начала года - СМИ
- 17:54 25.01.2022
- Сбер и "МИСиС" представили шаблон для создания вузовских смартапов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать