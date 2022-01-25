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НОВОСТИ

Киев требует извинений от президента Хорватии за антиукраинские высказывания

22:40 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина требует от президента Хорватии Зорана Милановича публичного опровержения заявления по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с РФ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского МИД.

"В министерство иностранных дел была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, до сведения которой была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства. Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем", - сказано в сообщении.

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