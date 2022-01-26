РФ может стать одним из крупнейших экспортеров водорода к 2035 году, уверен Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия к 2035 году может стать одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с итальянским бизнесом.

"В ближайшие годы начнут осуществляться пилотные проекты по производству водорода с низким уровнем выбросов парниковых газов и его применением в энергетике, транспорте, промышленности", - рассказал он.

Путин добавил, что уже реализуется концепция развития водородной энергетики. "И Россия может стать к 2035 году одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода", - добавил он.