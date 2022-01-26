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НОВОСТИ

Полномочия делегации России в ПАСЕ подтверждены

20:07 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов ратифицировали в среду полномочия российской делегации, проголосовав за соответствующую резолюцию. За принятие этого решения выступили 97 депутатов из 142.

«Ассамблея приняла решение ратифицировать полномочия членов российской делегации», — указывается в резолюции. Как подчеркивается в документе, в ПАСЕ ожидают, что «ратификация полномочий российской делегации будет способствовать содержательному диалогу, ведущему к конкретным результатам».

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