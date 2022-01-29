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Германии сложно будет найти замену российскому газу - промышленный союз ФРГ

12:30 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергоснабжение ФРГ не зависит только от одного трубопровода "Северный поток - 2", но найти замену российскому газу в случае прекращения поставок при гипотетическом конфликте между Россией и Украиной будет сложно. Такое мнение выразил глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в опубликованном в субботу интервью медиагруппе "Функе".

"Германия нуждается в надежном энергоснабжении. Оно не зависит только от одного отдельного трубопровода, в том числе "Северного потока - 2", - сказал Русвурм. Одновременно он предупредил о последствиях возможной эскалации ситуации вокруг Украины. "Последствия обострения конфликта были бы для всех мрачными. Так что правильно говорить друг с другом по всем подходящим каналам, чтобы предотвратить эскалацию", - считает он.

Глава союза напомнил, что Германия покрывает свои потребности в газе более чем на 50% за счет поставок из России. "Будет точно нелегко в краткосрочной перспективе полностью или в значительной степени восполнить эту долю", - указал он.

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