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В Эстонии начались учения боевой группы НАТО Winter Camp с участием почти 1,4 тыс. военных

13:20 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодные военные учения Winter Camp ("Винтер кэмп") с участием дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО начались в субботу на Центральном полигоне неподалеку от Тапа. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Согласно сообщению, которое приводит агентство Бэ-эн- эс, в учениях примут участие почти 1 400 военнослужащих Великобритании, Франции и Эстонии. Маневры пройдут с 29 января по 6 февраля.

"Учения с противодействием условного противника на сложной местности в зимних условиях - великолепная возможность получить бесценный опыт, - отметил командир 1-й пехотной бригады Сил обороны полковник Андрус Мерило. - Несомненно, бойцы и командиры подразделений Великобритании, Франции и Эстонии приобретут полезные навыки. Им предстоит налаживать взаимодействие между пехотой и техникой, а также находить наиболее эффективные решения наступательных и оборонительных задач".

На первом этапе учений запланированы боевые стрельбы, тренировка противотанковых расчетов, занятия по патрулированию местности и решению инженерных задач. Затем союзникам придется противостоять условному противнику в лице Скаутского батальона и частей кайтселийта (народного ополчения) в серии оборонительных и наступательных боев.

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