Китай выступает против заседания СБ ООН по Украине

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы против проведения открытого заседания, - заявил он. - Сейчас настал момент для "тихой" дипломатии, а не "микрофонной" дипломатии и открытой конфронтации". "Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция", - отметил постпред Китая при всемирной организации.