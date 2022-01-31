0
0
0
НОВОСТИ

Китай выступает против заседания СБ ООН по Украине

18:40 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы против проведения открытого заседания, - заявил он. - Сейчас настал момент для "тихой" дипломатии, а не "микрофонной" дипломатии и открытой конфронтации". "Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция", - отметил постпред Китая при всемирной организации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 31.01.2022
Подполковник Дамиба объявлен военными президентом Буркина-Фасо
0
124
18:00 31.01.2022
Министр обороны Украины заявил, что удивлен позицией ФРГ по поставкам оружия
0
139
17:32 31.01.2022
Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение - Бюро нацбезопасности
0
202
17:12 31.01.2022
Заявления о возможных санкциях против РФ демонстрируют непредсказуемость Лондона - Песков
0
208
17:00 31.01.2022
В 2021 году в РФ самая высокая инфляция в 9% была зафиксирована для людей с наименьшим доходом - СМИ
0
212
16:58 31.01.2022
Новый стандарт приема пациентов с ОРВИ позволяет поликлиникам Москвы работать без очередей
0
243
16:32 31.01.2022
Испанский министр предложила, чтобы Украина стала военно-нейтральным государством
0
284
16:12 31.01.2022
Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные работы
0
288
16:00 31.01.2022
Джонсон поговорит с Путиным, после чего встретится с Зеленским на Украине - канцелярия
0
289
15:32 31.01.2022
Власти РФ направят до 150 млрд руб. из ФНБ на модернизацию ЖКХ
0
277

Возврат к списку