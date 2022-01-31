Запад не приводит доказательств того, что РФ якобы готовится к вторжению - Небензя
20:00 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны в своих попытках убедить, что Россия якобы уже в ближайшее время готовит вторжение на Украину, не приводят никаких доказательств в подтверждение своих обвинений. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Военная акция России против Украины, до которой, как они (западные страны - прим. ТАСС) всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
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