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США подготовили санкционные списки элит РФ на случай ее вторжения на Украину - Псаки

22:00 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США подготовило санкционные списки представителей элит РФ и членов их семей на случай российской агрессии в отношении Украины. Это подтвердила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя публикации в западной печати о выработке американской администрацией упомянутых перечней.

"Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]", - заявила официальный представитель американского президента.

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