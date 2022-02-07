Газ в ПХГ Европы закончится через 6 недель при блокировании его импорта из РФ - WoodMac

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) могут закончиться уже через шесть недель, если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России, говорится в отчете британской консалтинговой Wood Mackenzie. При этом при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022-2023 гг. с рекордно низкими запасами газа.

"Если бы все потоки газа [из России] прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета", - указывают в WoodMac. В этом случае Европа столкнулась бы с просто катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нулю.

При этом аналитики консалтинговой компании сомневаются в том, что европейские политики одобрят блокировку импорта из России, - Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены поставок российского газа, которые, по расчетам Wood Mackenzie, удовлетворяют 28% годового спроса Европы.

"Этот сценарий подчеркивает, насколько Европа стала зависимой от российского газа", и ту роль, которую должна сыграть дипломатия для обеспечения бесперебойных поставок, отмечает компания.