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В РФ побит 17-летний рекорд по числу случаев высокого уровня загрязнения воздуха

17:32 07.02.2022 Источник: Эхо Москвы

В 2021 году в России побили 17-летний рекорд по числу случаев высокого уровня загрязнения воздуха. Исследование провела аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета. 

«В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов», — говорится в итогах аналитиков. 

Второй год подряд количество выявленных загрязнений бьет рекорды. В 2021 показатель стал самым большим за последние 17 лет. 

«Если же рассматривать десятилетний период, то с 2011 года количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения выросло в шесть раз», — отмечено в исследовании.

Чаще всего масштабные выбросы в атмосферу фиксировались в Красноярском крае, Самарской, Оренбургской и Иркутской областях и Бурятии.  Эхо Москвы

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