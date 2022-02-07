0
0
84
НОВОСТИ

У РФ и Франции есть общая озабоченность ситуацией в сфере безопасности в Европе — Путин

20:00 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, сложившаяся в Европе в сфере безопасности, является поводом для общей озабоченности Москвы и Парижа, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

«Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю — у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», — сказал глава российского государства на переговорах с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению», — обратился Путин к французскому лидеру. «Это было с самого начала наших новейших отношений, и символично, что мы встречаемся именно сегодня, потому что ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ — договор об особых отношениях между Россией и Францией», — подчеркнул президент РФ.

«Нужно сказать, что все эти годы Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности», — констатировал Путин. «Это делали и твои предшественники, это касалось и кризиса, который возник после нападения Грузии на Южную Осетию, это касалось выработки Минских договоренностей и потом организации нормандского формата», — напомнил глава российского государства.

«Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью — с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны», — сказал Путин. Президент РФ обратил внимание на то, что вместе с Макроном «по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы». «Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет, и очень рад возможности встретиться и в таком личном формате все это обсудить», — отметил российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 07.02.2022
Украинский министр заявил, что западные СМИ могут выступать в качестве источника дезинформации
0
146
18:40 07.02.2022
Названы "любимые" продовольственные товары российских воров
0
205
18:37 07.02.2022
Сбер собрал на «Добрый новогодний подарок» рекордные 53 миллиона рублей
0
168
18:00 07.02.2022
Париж не готов принять предложения Москвы по безопасности в нынешнем виде - посол Франции
0
274
17:32 07.02.2022
В РФ побит 17-летний рекорд по числу случаев высокого уровня загрязнения воздуха
0
252
17:12 07.02.2022
Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить на случай военных действий - БелТА
0
271
17:00 07.02.2022
Газ в ПХГ Европы закончится через 6 недель при блокировании его импорта из РФ - WoodMac
0
268
16:32 07.02.2022
В Госдуме предложили выдавать гражданам субсидии на оплату ЖКУ по одному документу
0
290
16:12 07.02.2022
Представители "Дойче велле" смогут освещать визит Шольца в РФ - Песков
0
341
16:00 07.02.2022
Лондон хочет предоставить Москве заверения в оборонительном характере НАТО - Даунинг-стрит
0
340

Возврат к списку