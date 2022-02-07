У РФ и Франции есть общая озабоченность ситуацией в сфере безопасности в Европе — Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, сложившаяся в Европе в сфере безопасности, является поводом для общей озабоченности Москвы и Парижа, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

«Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю — у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», — сказал глава российского государства на переговорах с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению», — обратился Путин к французскому лидеру. «Это было с самого начала наших новейших отношений, и символично, что мы встречаемся именно сегодня, потому что ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ — договор об особых отношениях между Россией и Францией», — подчеркнул президент РФ.

«Нужно сказать, что все эти годы Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности», — констатировал Путин. «Это делали и твои предшественники, это касалось и кризиса, который возник после нападения Грузии на Южную Осетию, это касалось выработки Минских договоренностей и потом организации нормандского формата», — напомнил глава российского государства.

«Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью — с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны», — сказал Путин. Президент РФ обратил внимание на то, что вместе с Макроном «по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы». «Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет, и очень рад возможности встретиться и в таком личном формате все это обсудить», — отметил российский лидер.