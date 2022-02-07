Украина обратилась к США с просьбой разместить комплексы ПРО THAAD — диписточник

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD. Об этом заявил ТАСС в понедельник дипломатический источник.

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам „смотреть“ вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», — отметил собеседник агентства.