Импорт газа из ЕС на Украину в январе сократился на 90% — оператор ГТС

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт природного газа на Украину в январе 2022 года сократился на 90% по сравнению с январем 2021 года. Об этом сказано в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».

«В январе 2022 года объем транспортировки природного газа из ЕС на Украину составил 44,8 млн куб. м. Это на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021 года», — говорится в нем.