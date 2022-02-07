0
0
105
НОВОСТИ

Импорт газа из ЕС на Украину в январе сократился на 90% — оператор ГТС

21:20 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт природного газа на Украину в январе 2022 года сократился на 90% по сравнению с январем 2021 года. Об этом сказано в сообщении компании «Оператор ГТС Украины».

«В январе 2022 года объем транспортировки природного газа из ЕС на Украину составил 44,8 млн куб. м. Это на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021 года», — говорится в нем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 07.02.2022
В комитете Госдумы по культуре считают, что не стоит вносить веру в Бога в перечень традиционных ценностей
0
17
20:40 07.02.2022
Украина обратилась к США с просьбой разместить комплексы ПРО THAAD — диписточник
0
168
20:00 07.02.2022
У РФ и Франции есть общая озабоченность ситуацией в сфере безопасности в Европе — Путин
0
198
19:20 07.02.2022
Украинский министр заявил, что западные СМИ могут выступать в качестве источника дезинформации
0
240
18:40 07.02.2022
Названы "любимые" продовольственные товары российских воров
0
289
18:37 07.02.2022
Сбер собрал на «Добрый новогодний подарок» рекордные 53 миллиона рублей
0
234
18:00 07.02.2022
Париж не готов принять предложения Москвы по безопасности в нынешнем виде - посол Франции
0
346
17:32 07.02.2022
В РФ побит 17-летний рекорд по числу случаев высокого уровня загрязнения воздуха
0
314
17:12 07.02.2022
Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить на случай военных действий - БелТА
0
330
17:00 07.02.2022
Газ в ПХГ Европы закончится через 6 недель при блокировании его импорта из РФ - WoodMac
0
328

Возврат к списку