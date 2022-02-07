В комитете Госдумы по культуре считают, что не стоит вносить веру в Бога в перечень традиционных ценностей

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В комитете Госдумы по культуре отказались внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей. Россия — светское государство и должно идти своим путём. К тому же не все граждане нашей страны — верующие люди.

Такие аргументы в комментарии радиостанции «Говорит Москва» привела первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она посоветовала РПЦ «не перегибать палку».

«В перечень организаций, которые реализуют программы, безусловно [можно включить РПЦ— прим. ГМ]. Но веру в Бога не следует вносить, потому что мы светское государство. Это прописано в Конституции Российской Федерации. Второе, у нас есть люди, которые не верят в Бога, мы не можем ущемлять их интересы. Они тоже должны быть и патриотами, их традиционная любовь к Родине не должна подвергаться сомнению.

Я считаю, что, безусловно, церковь выполняет очень важную функцию: объединение верующих, трансляцию нравственных ценностей, в этом смысле мы их поддерживаем, но нельзя перегибать палку — превращаться в государство не светское, а религиозное. Мы такие государства знаем — это и Израиль, и Иран. Я считаю, что мы должны идти другим путём. Тем более, что у нас есть разные конфессии».

В ходе обсуждения перечня традиционных ценностей в Общественной палате представитель РПЦ Владимир Легойда предложил внести в документ веру в Бога. Он отметил, что «сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями и больше ей взяться просто неоткуда».

Документ Минкульта вступит в силу в мае 2022 года и будет распространяться на органы госвласти, граждан РФ, некоммерческие организации, федеральных и региональных властей, органы местного самоуправления. Среди задач для защиты традиционных ценностей, сформулированных ведомством, в частности, называется защита русского языка от нецензурной брани, противодействие «деструктивной идеологии» и поддержка традиционных конфессий.

Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, «несёт деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».