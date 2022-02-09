Российский мультфильм «БоксБалет» номинирован на «Оскар»

11:18 Источник: НГ-Online

Анимационная картина Антона Дьякова «БоксБалет» претендует на награду Американской киноакадемии в категории «Лучший короткометражный мультфильм». До этого лента уже получила приз на российском кинофестивале «Короче» и звание лучшей короткометражки на национальной анимационной премии «Икар».

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта. Фаворитом по количеству номинаций в этом году стала «Власть пса» Джейн Кэмпион, вышедшая на Netflix – картина претендует на звание лучшего фильма, а также может получить статуэтки за режиссуру и актерские работы (всего 12 номинаций). В главной категории – лучший фильм – также заявлены «Дюна», «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Вестсайдская история», «CODA: Ребенок глухих родителей». Режиссерами-номинантами стали Кеннет Брана («Белфаст»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Джейн Кэмпион («Власть пса») и Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).

На звание лучшего актера претендуют Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Уилл Смит («Король Ричард») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»). Актрисы – Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Николь Кидман («Быть Рикардо»), Кристен Стюарт («Спенсер»).

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» в этом году номинированы «Сядь за руль моей машины» (Япония, также претендует и на звание лучшего фильма года и лучшего адаптированного сценария, а Рюсукэ Хамагути может стать лучшим режиссером), «Побег» (Дания, также претендует на звание лучшего анимационного фильма), «Рука Бога» Паоло Соррентино (Италия), «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан), «Худший человек на свете» (Норвегия, также есть в категории «Лучший оригинальный сценарий»).

Наталия Григорьева