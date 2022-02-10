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НОВОСТИ

Глава британского МИДа пригласила Сергея Лаврова посетить Великобританию

18:50 10.02.2022

Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс пригласила министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении, распространенном Форин оффисом по итогам их переговоров, состоявшихся в четверг в Москве.

«Министр иностранных дел заметила, что наши разногласия касаются агрессивной политики российского правительства по отношению к Украине, их нет с народом России. Она отметила культурные и образовательные связи между Россией и Великобританией и пригласила министра иностранных дел Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы», — отмечается в коммюнике.

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