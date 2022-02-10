Во Франции Google Analytics может попасть под запрет из-за незаконного сбора и передачи данных в США
20:10 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как указывает комиссия, посредством сервиса, предназначенного для создания статистики посещения интернет-сайтов, Google незаконно собирает информацию о французских пользователях, в том числе об их активности в интернете, и передает ее в США. «В связи с этим CNIL предписывает сайту [французского подразделения Google] соблюдать общий регламент и при необходимости остановить работу сервиса Analytics [на территории Франции]», — говорится в сообщении.
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