Во Франции Google Analytics может попасть под запрет из-за незаконного сбора и передачи данных в США

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная комиссия по информации и гражданским свободам (CNIL) Франции может запретить работу сервиса Google Analytics американской корпорации Google на территории республики. Как говорится в сообщении на сайте регулятора в четверг, указанный сервис нарушает Общий регламент о защите данных Евросоюза (ЕС).

Как указывает комиссия, посредством сервиса, предназначенного для создания статистики посещения интернет-сайтов, Google незаконно собирает информацию о французских пользователях, в том числе об их активности в интернете, и передает ее в США. «В связи с этим CNIL предписывает сайту [французского подразделения Google] соблюдать общий регламент и при необходимости остановить работу сервиса Analytics [на территории Франции]», — говорится в сообщении.