План ОПЕК по росту добычи нефти оказался не выполнен

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Согласно февральскому отчету ОПЕК, в январе добыча нефти в Саудовской Аравии, которая является крупнейшим производителем нефти в организации, составила 9,99 млн б/с (рост на 54 тыс. б/с к декабрю) вместо возможных по графику 10,122 млн б/с. Нигерия увеличила добычу нефти на 81 тыс. б/с, до 1,4 млн б/с, хотя как по графику должна была 1,68 млн б/с. Также сократил добычу нефти Ирак - на 27 тыс. б/с, до 4,25 млн б/с, хотя должен добывать 4,28 млн б/с. Выполняют свою квоту Объединенные Арабские Эмираты, где зафиксирован рост в январе на 44 тыс. б/с, до 2,92 млн б/с, по графику должно быть 2,91 млн б/с.

В целом, по данным отчета, в январе 2022 года нарастили добычу нефти на 64 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 27,98 млн б/с. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в январе впервые выполнены на 135% от плана против 126% месяцем ранее.

Страны альянса ОПЕК+ сокращают добычу нефти с мая 2020 года, однако с начала 2021 года постепенно ее восстанавливают. С августа 2020 года они могут наращивать на 400 тыс. б/с в месяц, такой план действует по март этого года включительно. Однако фактически не всем странам удается восстанавливать добычу заданными темпами, на 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в этой квоте приходится 254 тыс. б/с, но в январе они смогли нарастить добычу только на 137 тыс. б/с, до 23,9 млн б/с.