РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой
19:20 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало проведение расследования в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы у спортсменки. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе РУСАДА.
В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подал Международный олимпийский комитет, также решение намерены обжаловать в суде Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.
«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах „защищенного лица“, — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что процесс обработки результатов продолжается в настоящее время.
Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 — в произвольной.
Решение об участии Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято выездной панелью Спортивного арбитражного суда до 15 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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